Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Albayrak: "Önceliğimiz bu sezon da sporcu sağlığı olacak"

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, yeni sezonda da sporcu sağlığının öncelikli olacağını söyledi.

Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının şartlarında geçen 2020 yılına ve yeni sezon planlamalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Vaka sayısının azalması durumunda, 2021 yılında tüm faaliyetlerin tamamlamasını hedefliyoruz" diyen Albayrak, "Önceliğimiz bu sezonda da sporcu sağlığı olacak. Hiçbir madalyanın veya hiçbir organizasyonun sporcularımızın sağlığından önemli olmadığının farkındayız. Bu süreçte de camiamızda yakınlarını kaybeden antrenör, hakem, sporcu ve yöneticilerimiz oldu.Kayıplarımızın artmaması için tedbirlere uygun hareket etmemiz gerekiyor. Umuyorum ki en kısa zamanda liglerimize kaldığımız yerden devam eder, sağlıkla sezonumuzu tamamlarız." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde çeşitli çalışmaların yapıldığını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Komisyon kurarak çalışmalarımıza başladık. Cumhurbaşkanlığımız, Sağlık ve Spor Bakanlığımız tarafından açıklanan kısıtlama tedbirleri doğrultusunda liglerimizin ve organizasyonlarımızın değerlendirmesini yaptık. Salgın sürecinde devam eden liglerimizi tescil ettik, Milli Takım aday havuzunda bulunan sporcularımız için evde antrenman modellemeleri geliştirip sporcularımızın gelişimlerini gözledik. Kulüplerimize karada ve buzun üzerinde yapacakları çalışmalarla ilgili örnek programlar ilettik. Gelirlerini buzun üzerinde yaptığı faaliyetlerden elde eden ve salgından etkilenen kulüplerimize destek olduk.Eğitim ve teknik kurullarımız ile sporcu velilerimize, yöneticilerimize, antrenör ve hakemlerimize, okullarından ve branşlarından mahrum kalan sporcularımıza yönelik bir dizi seminer düzenledik."

Liglerin salgına karşı alınan önlemler dikkate alınarak devam edeceğini vurgulayan Albayrak,"Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında mücadele edeceğimiz tüm kategorilerdeki dünya şampiyonalarını ve olimpiyat ön eleme müsabakalarını salgın tedbirleri kapsamında iptal etti. Biz de liglerimizi seyircisiz olarak başlattık, liglerimizde mücadele eden takımlarımıza her hafta test uyguladık. Son zamanlarda sporcularımızda artan vakalar nedeniyle liglerimize 6 Şubat'a kadar ara vermek zorunda kaldık." değerlendirmesinde bulundu.