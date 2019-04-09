Son Dakika Haberleri: Buz Hokeyi Genç Erkekler Ligi'nde Play-off'a Kalan Takımlar Belli Oldu

Buz Hokeyi Genç Erkekler Ligi'nde Play-off'a Kalan Takımlar Belli Oldu

2 saat önce

ANKARA/DHATürkiye Buz Hokeyi Genç Erkekler Lig'inde verilen milli maç arası sonrası müsabakalar yeniden başladı.

Buz Hokeyi Genç Erkekler Ligi'nde Play-off'a Kalan Takımlar Belli Oldu, System.String[]
ANKARA/DHA

Türkiye Buz Hokeyi Genç Erkekler Lig'inde verilen milli maç arası sonrası müsabakalar yeniden başladı. 10'uncu haftada oynanan karşılaşmalar sonunda play-off'ta mücadele edecek olan takımlar belli oldu. Buz Hokeyi Genç Erkekler Ligi Play off serisi 13 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında Ankara, Kocaeli, Erzurum ve İzmir'de oynanacak.

Play off'ta mücadele edecek olan takımlar Narmanspor, İzmir BBGSK, Buz Adam GSK ve Gümüş Patenler Spor Kulübü.

13 Nisan'da başlayacak play-off'un programı şu şekilde:

13.04.2019  15.30  Gümüş Patenler- Narmanspor (Kocaeli)

13.04.2019 13: 00 Buz Adam- İzmir BB (Kocaeli)

14.04.2019 15: 30 Buz Adam- Gümüş Patenler (Kocaeli)

14.04.2019  13: 00 İzmir BB - Narmanspor (Kocaeli)

20.04.2019  16: 30 İzmir BB - Gümüş Patenler (İzmir)

21.04.2019 16: 30  İzmir BB- Gümüş Patenler (İzmir)

27.04.2019 15: 30 Narmanspor- Buz Adam (Erzurum)

28.04.2019 15: 30 Narmanspor- Buz Adam ( Erzurum)

11.05.2019 20: 00 Gümüş Patenler- Narmanspor (Ankara)

11.05.2019 17: 30 Buz Adam- İzmir BB (Ankara)

12.05.2019 18: 40 Gümüş Patenler- Buz Adam (Ankara)

12.05.2019 16: 10 Narmanspor-İzmir BB (Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:12 Kaynak: DHA

Ankara, Genç, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ÖSYM Eski Başkanı Demir'in Gözaltı Fotoğrafları Ortaya Çıktı Fenerbahçe'de Skrtel'ın Yerine Zapata Geliyor Üç Farklı Partiden Beş Kez Seçime Giren MHP'li İsim 25 Yıl Sonra Belediye Başkanı Seçildi AK Parti Kulislerinde İstanbul İçin Üç Farklı Görüş Öne Çıkıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 12:17:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buz Hokeyi Genç Erkekler Ligi'nde Play-off'a Kalan Takımlar Belli Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]