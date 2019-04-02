Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na Galibiyetle Başladı
1 saat önce
ANKARA / DHARomanya'nın Braşov kentinde düzenlenen Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası başladı.
ANKARA/ DHA Romanya
'nın Braşov kentinde düzenlenen Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası
başladı. Türkiye
, 2. Klasman B Grubu müsabakası ilk gün maçında Hırvatistan
'ı 6-3 mağlup etti.
Müsabakanın başında 2-0 öne geçen Hırvatistan'a milli takım Betül Taygar ve Çağla Baktıroğlu'nun (2) golleriyle karşılık verdi ve ilk yarıyı 3-2 önde kapattı. İkinci devrede gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın üçüncü devresinde Hırvatistan eşitliği yakalasa da milli takım, Betül Taygar, Ebrar Oğuz ve Çağla Baktıroğlu'nun golleriyle karşılaşmadan 6-3'lük galibiyetle ayrıldı. Millilerde karşılaşmanın en değerli oyuncusu ise attığı iki golle Çağla Baktıroğlu seçildi.
Öte yandan şampiyonada Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı ikinci maçını Çin Tayvan
ile yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:48 Kaynak: DHA
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