Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Meksika'yı 2-0 yendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Meksika'yı 2-0 yendi - Son Dakika Spor

Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Meksika'yı 2-0 yendi

6 saat önce

2020 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Klasman 2 Grup B müsabakaları Meksika'nın Mexico City kentinde devam ediyor.

Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Meksika'yı 2-0 yendi, System.String[]

2020 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Klasman 2 Grup B müsabakaları Meksika'nın Mexico City kentinde devam ediyor. Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, turnuvanın ikinci maçında ev sahibi Meksika'yı 2-0 mağlup etti. Milli takımın golleri Sidre Özer ve Ebrar Bilge Oğuz'dan geldi. Şampiyonanın üçüncü maçında milli takım, yarın TSİ 16.00'da İspanya ile mücadele edecek.


Dünya Şampiyonası, Mexico City, Meksika, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:52 Kaynak: DHA
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