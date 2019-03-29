Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı Romanya'ya Gitti
1 saat önce
Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Romanya'ya gitti.
Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Romanya
'ya gitti. Türkiye
Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre Bursa
'da hazırlıklarını tamamlayan milli takım, Brasov şehrinde 1- 7 Nisan
tarihlerinde yapılacak 2. klasman maçlarında B Grubu'nda mücadele edecek.
Milli takımın maç programı şöyle: 1 Nisan
Pazartesi: Hırvatistan-Türkiye
2 Nisan Salı: Tayvan-Türkiye 4 Nisan
Perşembe: Yeni Zelanda-Türkiye 5 Nisan
Cuma: Türkiye-İzlanda
7 Nisan Pazar: Romanya-Türkiye
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:26 Kaynak: AA
Fransa Futbol Federasyonundan Skandal Türk Bayrağı Hatası!
Bir Şut Çekip Maçı 2-0 Kazandılar!
Gonzalo Higuain Milli Takımı Bıraktı
Yapımcı Mustafa Uslu'dan İlk Açıklama: Erkan Petekkaya Uçakta Kadın Tarafından Tacize Uğradı