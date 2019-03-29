Son Dakika Haberleri: Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı Romanya'ya Gitti

Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı Romanya'ya Gitti

1 saat önce

Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Romanya'ya gitti.

Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı Romanya'ya Gitti, System.String[]
Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Romanya'ya gitti.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre Bursa'da hazırlıklarını tamamlayan milli takım, Brasov şehrinde 1- 7 Nisan tarihlerinde yapılacak 2. klasman maçlarında B Grubu'nda mücadele edecek.

Milli takımın maç programı şöyle:

1 Nisan Pazartesi: Hırvatistan-Türkiye

2 Nisan Salı: Tayvan-Türkiye

4 Nisan Perşembe: Yeni Zelanda-Türkiye

5 Nisan Cuma: Türkiye-İzlanda

7 Nisan Pazar: Romanya-Türkiye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:26 Kaynak: AA

Romanya, Spor
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