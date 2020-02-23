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Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti
6 saat önce
İzlanda'nın Akureyri şehrinde düzenlenen Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2'nci Klasman B Grubu ilk maçında Ukrayna ile karşılaşan Türkiye maçtan 3-2 galip ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:20 Kaynak: DHA
İzlanda'nın Akureyri şehrinde düzenlenen Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2'nci Klasman B Grubu ilk maçında Ukrayna ile karşılaşan Türkiye maçtan 3-2 galip ayrıldı.
Genel olarak üstün oyun sergileyen milli takım 2-0 öne geçtiği karşılaşmanın normal süresi 2-2 tamamlanınca maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda Ebrar Oğuz'un kaydettiği altın golle müsabakadan galip ayrılan milli takım yarın TSİ 19.30'da Avustralya ile karşılaşacak.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak mutlu olduklarını belirterek, "Millilerimiz güzel bir başlangıç yaptı. Takımın kendine güveni tam, inşallah kalan maçlarda da güzel oyun sergileyip iyi bir neticeyle turnuvayı tamamlayacağız" dedi.
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