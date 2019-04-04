Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Yeni Zelanda'ya Mağlup Oldu
1 saat önce
Romanya'nın Braşov kentinde düzenlenen Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, 2'nci Klasman B Grubu müsabakasında Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldi.
Romanya
'nın Braşov kentinde düzenlenen Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası
'nda Türkiye
, 2'nci Klasman B Grubu müsabakasında Yeni Zelanda
ile karşı karşıya geldi. Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, mücadeleden 4-2 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında iyi bir oyun sergileyen milliler, Çağla Baktıroğlu'nun golü ile devreye üstün girdi. İkinci devrede kalesinde art arda 4 gol gören Kadın Buz Hokeyi takımı devreyi 4-2 geride tamamladı. Son devrede Dilara Lökbaş'ın golü ile farkı ikiye indiren milliler karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrıldı.
Milliler turnuvada yarın TSİ saati ile 13.00'de İzlanda
ile karşı karşıya gelecek.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:38 Kaynak: DHA
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