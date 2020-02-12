Buz Hokeyi Kadınlar Ligi'nde şampiyon Buz Adam GSK oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Buz Hokeyi Kadınlar Ligi'nde şampiyon Buz Adam GSK oldu - Son Dakika Spor

Buz Hokeyi Kadınlar Ligi'nde şampiyon Buz Adam GSK oldu

6 saat önce

2019-2020 Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi, Buz Adam GSK şampiyonluğu ile tamamlandı.

Buz Hokeyi Kadınlar Ligi'nde şampiyon Buz Adam GSK oldu, System.String[]

2019-2020 Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi, Buz Adam GSK şampiyonluğu ile tamamlandı.

Final serisinin son maçında Genç Ankaralılar Spor Kulübü'nü 6-0 mağlup eden Buz Adam GSK şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, şampiyon ekibi kutlayarak, "Oldukça çekişmeli maçların olduğu bir sezonu geride bırakıyoruz. Bu zorlu yarışın sonunda ipi göğüsleyen Buz Adam GSK teknik ekibini ve oyuncularını tebrik ediyorum, final serisinde son ana kadar iyi bir mücadele ortaya koyan Genç Ankaralılar SK ekibine de teşekkür ediyorum. Federasyonumuzun faaliyet gösterdiği her kategoride iddialı bir şekilde mücadele eden Buz Adam GSK ilerleyen dönemlerde başarılar diliyorum. Kazanan Türk Buz Hokeyi oluyor" dedi.

Ligin en değerli oyuncuları ise şöyle:

Sezonun en iyi oyuncuları;

En iyi kaleci Anastasia Vesilenko (Buz Adam GSK)

En iyi forvet Betül Tayğar (Buz Adam GSK)

En iyi defans Ayşe Koçak (Genç Ankaralılar SK)


- Ankara
Türkiye, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:50 Kaynak: DHA
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