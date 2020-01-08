Buz hokeyi kafilesi Lozan'a gitti - Son Dakika
Son Dakika Spor Buz hokeyi kafilesi Lozan'a gitti - Son Dakika Spor

Buz hokeyi kafilesi Lozan'a gitti

6 saat önce

İsviçre'nin Lozan şehrinde düzenlenecek Dünya Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları'na katılacak olan buz hokeyi kafilesi, Lozan'a hareket etti.

Buz hokeyi kafilesi Lozan'a gitti, System.String[]

İsviçre'nin Lozan şehrinde düzenlenecek Dünya Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları'na katılacak olan buz hokeyi kafilesi, Lozan'a hareket etti.

Erkeklerde Ziya Efe Güçlü ve Kerem Alsan, kadınlarda ise Sidre Özer 3x3 karışık buz hokeyi disiplininde madalya mücadelesi verecek. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, sporculara güvendiğini belirterek "Spor tarihimizde ilk kez buz hokeyi branşında olimpiyatlardayız ve bunun heyecanını yaşıyoruz. İnşallah iyi neticelerle yurda döneceğiz. Sporcularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyorum" dedi.


İsviçre, Lozan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Real Madrid, Valencia'yı 3-1 yenerek Süper Kupa'da finale yükseldi
Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı Ronaldo'nun kaslı fotoğrafı sosyal medyayı yıktı geçti Galatasaray'ın Mert Çetin için Roma'ya yaptığı teklif ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
02:11 Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette: "En iyi kulüpler arasında" - Son Dakika Spor
02:01 Crystal Palace, Cenk Tosun transferini bitiriyor - Son Dakika Spor
01:06 Ahmet Nur Çebi, Antalya'da takımla bir araya geldi - Son Dakika Spor
01:01 Monaco 73-85 Galatasaray Doğa Sigorta - Son Dakika Spor
00:56 Futbol camiasından şehit askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika Spor
00:04 Real Madrid, Valencia'yı 3-1 yenerek Süper Kupa'da finale yükseldi - Son Dakika Spor
23:11 Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 05:23:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Buz hokeyi kafilesi Lozan'a gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]