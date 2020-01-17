Buz hokeyi maçında kavga - Son Dakika
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Buz hokeyi maçında kavga

6 saat önce

ABD'de Ivy League kapsamında karşılaşan Harward Üniversitesi ile Yale Üniversitesi arasında oynanan buz hokeyi maçında gergin anlar yaşandı.

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ABD'de Ivy League kapsamında karşılaşan Harward Üniversitesi ile Yale Üniversitesi arasında oynanan buz hokeyi maçında gergin anlar yaşandı.

Türk Hava Yolları'nın da sponsoru olduğu Ivy League'de geçtiğimiz pazar gecesi Harward Üniversitesi ile Yale Üniversitesi buz hokeyi müsabakasında karşı karşıya geldi. Madison Square Garden'da oynanan maçı baştan sona üstün götüren Harward Üniversitesi 7-0'lık farklı skorla kazanırken, müsabakanın son anlarında yaşanan gerginlik maça damga vurdu. Kalesinde 7 gol gören Yale Üniversitesi kalecisi sinirlerine hakim olamayarak Harward'lı bir oyuncuya saldırdı. Gerginlik hakemlerin müdahalesi ile sona erdi. Yaşananların ardından maça 10 dakika ara verildi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Türk Hava Yolları, Yale Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
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