Son Dakika Haberleri: Buz hokeyi sahasındaki oyuncak ayılardan çamaşır yıkayan maymuna haftanın öne çıkan 'No Comment'leri
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Buz hokeyi sahasındaki oyuncak ayılardan çamaşır yıkayan maymuna haftanın öne çıkan 'No Comment'leri

6 saat önce

Buz hokeyi sahasına bir kere daha rekor sayıda oyuncak ayı atıldı.

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Buz hokeyi sahasına bir kere daha rekor sayıda oyuncak ayı atıldı. 18 yaşında erkek şempanze Yuhui bakıcılarından çamaşır yıkamayı öğrenmiş. Arnavutlukta Deprem'de zarar gören bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Haftanın öne çıkan 'No Comment'lerindeView on euronews

Buz hokeyi sahasındaki oyuncak ayılardan çamaşır yıkayan maymuna haftanın öne çıkan 'No Comment'leri

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:36 
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