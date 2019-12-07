Buz hokeyi sahasındaki oyuncak ayılardan çamaşır yıkayan maymuna haftanın öne çıkan 'No Comment'leri

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) oynanan bir buz hokeyi maçında sahaya rekor sayıda oyuncak ayı yağdı. Hershey Bears ve Washington Capitals genç takımının maçı sırasında hokey sahası seyircilerin attığı oyuncak ayılarla kaplandı.



Geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte yoksul ve hastanelerdeki çocuklar için 45 bin 650 oyuncak toplandı. Toplanan oyuncaklar, okullara, kiliselere ve aşevleri olmak üzere 30 farklı kuruma bağışlanacak.