Buz Hokeyi Süper Lig'inde şampiyon Buz Beykoz

Intercity Buz Hokeyi Erkekler 2020-2021 Süper Ligi, Buz Beykoz'un şampiyonluğu ile tamamlandı.

Final serisinde Zeytinburnu BSK ile karşılaşan Beykoz ekibi, 2-0 öne geçerek namağlup şampiyon oldu. Buz Beykoz takımı şampiyonluk kupasını, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın elinden aldı.

Lig oyuncularının ödüllendirildiği törende, ligin en iyi kalecisi Buz Adam GSK'den Savelii Voronov, en iyi forvet yine aynı takımdan Konstantin Kuchkin, en iyi defans Buz Beykoz'dan Yusuf Kenan Kars , takımların en iyi oyuncuları ise Buz Beykoz SK'dan Kerem Altun , Zeytinburnu BSK'dan Furkan Şentürk, Buzadam GSK'den Artem Lobanov, Erzurum 'dan Fatih Tayğar ve final serisinin en değerli oyuncusu ise Buz Beykoz SK'dan Sergey Kostenko seçildi. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak şampiyon takımı tebrik ederek, "Intercity Buz Hokeyi Süper Ligi 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Buz Beykoz Spor Kulübünü tebrik ediyorum. Final mücadelesinden ötürü Zeytinburnu ekibini kutluyorum.Tüm kulüplerimiz pandemi koşullarına rağmen olağanüstü mücadele gösterdiler.

"Önce Sağlık" ilkesiyle başladığımız sezonumuzu çok şükür tamamladık. Tüm sporcularımıza, antrenör ve idarecilerimize, hakemlerimize, federasyon ve tesis personellerimize, müsabakalarımızın sağlıklı bir şekilde oynanması için büyük çaba sarf eden Sağlık Kurulumuza teşekkür ediyorum. Umuyorum ki diğer kategorilerimizi de yine sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamlarız" dedi.