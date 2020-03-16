Buz Hokeyi Süper Lig şampiyonu Buz Beykoz oldu

2019-2020 Intercity Buz Hokeyi Süper Ligi, Buz Beykoz'un şampiyonluğu ile tamamlandı.

Final serisinde geçtiğimiz 5 sezonun şampiyonu Zeytinburnu BSK ile karşılaşan Beykoz ekibi, son karşılaşmada 4-2 galip gelerek şampiyon oldu. Gümüş madalyayı Zeytinburnu, bronz madalyayı ise Buz Adam GSK kazandı.

Ödül töreninde ligin en değerli oyuncuları da ödüllendirildi. Ligde en değerli kaleci Tolga Bozacı (Zeytinburnu), en değerli defans oyuncusu Yusuf Kars (Zeytinburnu) ve en değerli forvet ise Serkan Gümüş (Buz Beykoz) seçildi.