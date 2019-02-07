Buz Hokeyi Takımı Temizlik Görevlisine Karşı
34 dakika önce
Buz hokeyi takımı antrenmana yetişmek için üstlerinde kıyafetleri ellerinde sopa ve ayakkabılarıyla metrobüse bindi.
Buz hokeyi takımı antrenmana yetişmek için üstlerinde kıyafetleri ellerinde sopa ve ayakkabılarıyla metrobüse bindi. Çevredekilerin şaşkın bakışları altında yolculuk yapan metrobüsten inen takım, burada karşılaştıkları temizlik görevlisiyle hokey oynadı. Zeytinburnu
Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, Zincirlikuyu
'da ellerinde hokey sopaları ve kıyafetleriyle metrobüse bindi. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları altında antrenmana yetişmek için metrobüse binen takım, yolcularla da sohbet etti. Kimi yolcular başlarında kaskları ellerinde ayakkabı ve sopalarıyla metrobüste gördükleri takımı cep telefonlarıyla görüntüledi. Takım, metrobüste "Zeytinburnu" tezahüratı atarken vatandaşlar da destek verdi. Kimi takım üyelerinin malzemelerini taşımasına ise metrobüstekiler yardımcı oldu. Ardından metrobüsten Zeytinburnu'nda inen takım, burada karşılaştıkları temizlik görevlisiyle hokey oynadı. Hokey takımının sopa ve malzemeleriyle temizlik görevlisinin ise süpürge ve küreğiyle hokey oynadığı anlar renkli görüntüler oluşturdu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:41 Kaynak: İHA
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