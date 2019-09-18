Buz hokeyinde Avrupa kupası karşılaşmaları İstanbul'da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen Avrupa kupası (Continental Cup) karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak.

Kupanın A Grubu'ndaki maçları, İBB Silivrikapı Buz Pisti'nde 20 Eylül Cuma günü başlayacak.

Organizasyon, Türkiye'den Zeytinburnu Belediyesi Kulübü, İzlanda'dan Skautafelag Akureyrar, Bulgaristan'dan Irbis-Skate ve Sırbistan'dan Kızılyıldız takımlarının mücadelesine sahne olacak.

Toplamda 80 sporcunun katılacağı ve 6 karşılaşmanın yapılacağı organizasyonun ilk maçı 20 Eylül Cuma günü Skautafelag Akureyrar ve Kızılyıldız arasında oynanacak. Bu maçın ardından Zeytinburnu Belediyesi Kulübü, Bulgaristan ekibi karşısında galibiyet arayacak.

Günde iki karşılaşmanın oynanacağı turnuva 22 Eylül Pazar günü tamamlanacak ve birinci olan takım 18-20 Ekim tarihlerinde Ukrayna'nın Brovary kentinde Letonya, Ukrayna ve Romanya temsilcisi takımlarla yapılacak üst grup maçlarına çıkacak.