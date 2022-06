Buz hokeyinde genç kadınların hedefi madalya

2022 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu'ndaki ilk maçında Meksika'yı 2-1 yenen milli takımın başantrenörü Yücel Çıtak, "Benim hedefim çocuklarla da konuştuğumuz gibi her zaman madalya." dedi.

Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkenin katıldığı ve Zeytinburnu Belediyesi Buz Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyondaki ilk karşılaşmasında Meksika'yı 2-1 mağlup eden milli takımda başantrenör Yücel Çıtak, takım kaptanı Sena Yavuz ve Meksika müsabakasında maçın oyuncusu seçilen Irmak Gerez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yücel Çıtak, kadrolarında 7-8 ay önce buz hokeyine başlamış oyuncular olduğunu belirtti.

Takımda 15-16 yaşında oyuncuların bulunduğunu aktaran Çıtak, "Bu turnuva, bizim için çok zor bir turnuva. Çünkü ilk defa üst grupla alt grubun birleştiği bir turnuva oldu. Rakiplerimiz gerçekten zor. İki sene önce Meksika'da iki maç üst üste kazanarak gümüş madalya elde etmiştik. Tabii o kadrodan bu kadro içinde 2-3 oyuncumuz kaldı. 18 yaşını geçtikleri için şu an büyük takımlarımızda oynuyorlar." diye konuştu.

"Her maç zor geçecek"

Yeni gelen oyuncularla tek hedeflerinin 1-2 yıl içinde bu gruptaki diğer takımlarla başa baş oynayıp altın madalyaya uzanmak olduğunu dile getiren Çıtak, şöyle devam etti:

"Bu grupta yapabileceğimizin en iyisini yapmaya, çalışmalarımızın karşılığını almaya geldik. Dersimizi çalışıyoruz. Tecrübe kazandırmaya çalışıyoruz. Her maç zor geçecek. Bu tesiste federasyonumuzun, seyircilerimizin desteği, sporcularımızın mücadelesiyle çok güzel yollar alacağımıza inanıyorum. Gerçekten ilk maç zorluydu. İlk maçları olduğu için heyecanlandılar, yapabilecekleri şeyleri bazen unuttu hepsi. Maçın genelinde savaşmaya devam ettik ve maçtan hiç kopmadık. Sonucunu da aldığımızı düşünüyorum, hepsinin emeğine, terine sağlık."

"Hedefim her zaman madalya"

Organizasyondaki hedefleriyle ilgili soru üzerine, turnuvadaki 9 takımdan 5'inin üst grup takımı, diğer 4'ünün ise kendi gruplarında yer alan takımlar olduğuna dikkati çeken Çıtak, şunları söyledi:

"Her şey bundan sonraki eşleşmelerin nasıl olacağına bağlı. Üst gruptaki takımlarla, özellikle Büyük Britanya, İspanya, Hollanda gibi takımların bu grupta şansı daha fazla. Bunlar daha fazla altyapısı olan ülkeler. Biz bu turnuvada tecrübe kazanıp her maça kazanmak için çıkacağız. Ama elde ettiğimiz sonuç, bizi ne çok yıldıracak ne de bu işi yarıda bıraktıracak. Sonuçlar her zaman takımımıza bir şey katacaktır. Dolayısıyla benim hedefim çocuklarla da konuştuğumuz gibi her zaman madalya. Ama turnuvanın güçlü takımlarına karşı alacakları sonuçlar onları şu anda ne kadar etkiler, motivasyonlarını ne kadar değiştirir, kendilerinin de ilk turnuvaları, ilk tecrübeleri, ilk milli forma kazançları olduğu için onu bilemiyorum."

Bugün Büyük Britanya ile çok daha zorlu bir maç oynayacaklarını ve çıkıp gereğini yapacaklarını aktaran Çıtak, "Her şey maç içinde olan pozisyonlara, cezalara göre değişiyor. Buz hokeyi, çok hızlı bir oyun. Bir anlık hata, konsantrasyon eksikliği her şeyi değiştirebiliyor. Mücadele edip gereğini yapacağız, çocuklarımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Tesislerimizin çoğalmasıyla sporcu sayımız da arttı"

"Buz hokeyi aslında Türkiye'deki her kesime uyan bir spor dalı. Çünkü içinde heyecan var, mücadele var, omuz omuza çarpışmalar var, gol var. Karakterimize uygun bir spor." diyen Çıtak, "Sadece seyircilerin bu sporu canlı gelip izleyip devamını getirmesi gerekiyor. 1988-1989 yılından beri var olan bir spor dalı Türkiye'de. Ama son yıllarda tesislerimizin çoğalmasıyla sporcu sayımız da arttı. Özellikle böyle bir tesisin (Zeytinburnu Belediyesi Buz Pisti) İstanbul'da olması, yeni açılması, buradaki altyapıyı çok daha hızlı ilerletecektir diye düşünüyorum. Gündüz buraya gelen bir sürü çocuk gördüm, okullarından buraya getirilen çocuklar gördüm. Onların hepsi burada, bu spor dalına başlayacaktır. Anneleri, babaları, öğretmenleri, hepsi buraya mutlaka gelecektir bir gün. ve onların dostları, dostlarının da dostları derken bu spor Türkiye'de hak ettiği yeri alacak diye düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sena Yavuz: "Hem ev sahibiyiz hem de ilk maçımızı kazandık"

Takım kaptanı Sena Yavuz, turnuvanın ilk maçında Meksika karşısında galibiyet aldıkları için çok mutlu olduklarını anlattı.

"Ev sahibi olduğumuz Dünya Şampiyonası'nda kadınlarda bu, ilk defa gerçekleşiyor. Hem ev sahibiyiz hem de ilk maçımızı kazandık." diyen Sena, emin adımlarla ilerledikleri, takıma olan inancının her zaman tam olduğunu, çok güçlü takımlarla maçlar yapacaklarını, bugün Büyük Britanya ile oynadıktan sonra gruplarının belli olacağını ve en büyük hedeflerinin madalya olduğunu kaydetti.

Buz hokeyinin başarılar elde edilmesine rağmen arka planda kalan bir spor branşı olduğunu ifade eden Sena Yavuz, "Bence seyir zevki çok güzel. Çok daha fazla insana ulaşması gerekiyor ama ülkemizde çok fazla önem verilmiyor. O yüzden biz de belirli bir yaşa geldikten sonra bir seçim yapmak zorunda kalıyoruz. İşte derslerimiz giriyor, hokey oynuyoruz, burada çok yoğun bir tempodayız. Aylardır kamptayız. A milli takımlarda oynayan oyuncularımız var. Çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. O yüzden ülkemizde keşke daha fazla önem verilse ve bunu bir meslek olarak düşünebilsek. Çünkü buz hokeyi gerçekten başladığınız zaman bağlanıp asla bırakamadığınız bir spor. Gönülden yapılan bir iş yani. Özellikle bu sporu yaparken milli formayı giymek, ay-yıldızlı formayla oynamak, en sevdiğimiz şeylerden. Bana göre her çocuk spor yapmalı. Özellikle kız çocuğuysa buz hokeyi bunun için çok uygun bir spor. Bu milli formayı giymek herkese nasip olsun istiyorum." diye konuştu.

Irmak Gerez: "Madalya istiyoruz"

Meksika karşılaşmasında gösterdiği performansla maçın oyuncusu seçilen Irmak Gerez, tüm takım olarak kazanmayı istedikleri müsabakanın çok heyecanlı geçtiğini ve kazandıkları için çok mutlu olduklarını kaydederek, "Bundan sonraki maçlarımız için de inancımız tam. Elimizden geleni her zaman yapmaya devam edeceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuç ne olur bilmiyorum ama biz elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonayı madalya alarak bitirmek istediklerini vurgulayan Irmak, "Bizim için çok önemli bir turnuva. İki yıl sonra ilk defa 18 yaş altı turnuvası yapılıyor ve Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Açıkçası kendi ülkende milli forma giymek çok başka bir şey. Burada madalya istiyoruz." ifadelerini kullandı.