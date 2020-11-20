Buz hokeyinde liglere ara verildi - Son Dakika

Buz hokeyinde liglere ara verildi

20.11.2020 13:59
Buz hokeyinde liglere ara verildi, System.String[]

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Albayrak: Son günlerde erkek takımlarına uyguladığımız testlerde sporcu, antrenör ve yöneticilerimizdeki vaka artışı nedeniyle bu kararı aldık ve tedbiren kadın ligimize de ara veriyoruzANKARA,- Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, Kadınlar Ligi ve Intercity...

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Albayrak: Son günlerde erkek takımlarına uyguladığımız testlerde sporcu, antrenör ve yöneticilerimizdeki vaka artışı nedeniyle bu kararı aldık ve tedbiren kadın ligimize de ara veriyoruz

ANKARA,- Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, Kadınlar Ligi ve Intercity Süper Ligi'ne covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Aralık tarihine kadar ara verildiğini duyurdu.

Önceliklerinin sağlık olduğunu belirten Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, "Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu 2020-2021 sezonunda katılacağımız tüm kategorilerdeki dünya şampiyonalarını Covid-19 nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Son günlerde erkek takımlarına uyguladığımız testlerde sporcu, antrenör ve yöneticilerimizdeki vaka artışı nedeniyle bu kararı aldık ve tedbiren kadın ligimize de ara veriyoruz. Yaşanan gelişmeler doğrultusunda sporcu sağlığını gözeterek kararlar almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Buz hokeyinde liglere ara verildi

Sporcu, Aralık, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Buz hokeyinde liglere ara verildi - Son Dakika Spor


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