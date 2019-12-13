Buz hokeyinde olimpiyat elemeleri başladı - Son Dakika
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Buz hokeyinde olimpiyat elemeleri başladı

6 saat önce

Hırvatistan'ın Sisak kentinde düzenlenen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Elemeleri bugün başladı.

Buz hokeyinde olimpiyat elemeleri başladı, System.String[]

Hırvatistan'ın Sisak kentinde düzenlenen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Elemeleri bugün başladı.

Türkiye A Milli Erkek Buz Hokeyi takımı, ilk maçında Sırbistan'a 8-3 mağlup oldu. Milli takım, Olimpiyat Elemeleri 2'nci maçında yarın TSİ 21.00'de Hırvatistan ile mücadele edecek.


Hırvatistan, Pekin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:45 Kaynak: DHA
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