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Buz hokeyinde olimpiyat elemeleri başladı
6 saat önce
Hırvatistan'ın Sisak kentinde düzenlenen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Elemeleri bugün başladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:45 Kaynak: DHA
Hırvatistan'ın Sisak kentinde düzenlenen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Elemeleri bugün başladı.
Türkiye A Milli Erkek Buz Hokeyi takımı, ilk maçında Sırbistan'a 8-3 mağlup oldu. Milli takım, Olimpiyat Elemeleri 2'nci maçında yarın TSİ 21.00'de Hırvatistan ile mücadele edecek.
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