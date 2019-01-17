Buz Hokeyinde Red Bull Derbisi
49 dakika önce
Buz hokeyi Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde Almanya'dan EHC Red Bull Munich ile Avusturya'dan Red Bull Salzburg karşı karşıya geldi.
Buz hokeyi Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde Almanya
'dan EHC Red Bull
Munich ile Avusturya
'dan Red Bull Salzburg
karşı karşıya geldi. 0-0 biten ilk maçın rövanşında rakibini 3-1 yenen Alman ekip adını finale yazdırmayı başardı. EHC Red Bull Munich, finalde İsveç
ekibi Frölunda Indians ile karşılaşacak. Final 5 Şubat'ta İsveç'te oynanacak.
Buz hokeyi Şampiyonlar Ligi tarihi bir eşleşmeye tanıklık etti. Red Bull'un sahibi ve sponsoru olduğu iki ekip, EHC Red Bull Münich
ile Red Bull Salzburg yarı finalde karşı karşıya geldi. Golsüz sona eren ilk maçın rövanşı kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Karşılaşmada rakibini 3-1 yenen EHC Red Bull Munich adını finale yazdırmayı başardı.
Final 5 Şubat'ta İsveç'de
5 Şubat'ta İsveç'in Göteborg
kentinde gerçekleşecek dev finalde HC Pilsen'i mağlup etmeyi başaran Frölunda Indians ile EHC Red Bull Munich karşı karşıya gelecek. EHC Red Bull Munich kazanması halinde İskandinavya
dışında kupayı kazanan ilk takım olarak tarihe geçecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:55 Kaynak: İHA
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