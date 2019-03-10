Buz Hokeyinde Şampiyon Zeytinburnu Belediyespor
43 dakika önce
Didi Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonu Zeytinburnu Belediyespor oldu.
Didi Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonu Zeytinburnu
Belediyespor oldu. Türkiye
Buz Hokeyi Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Didi Süper Lig play-off final serisi finalinde Buz Adam Gençlik ve Spor Kulübü ile karşılaşan Zeytinburnu Belediyespor, şampiyonluğa ulaştı.
Rakibini 4-3 ve hükmen 5-0'lık skorlarla mağlup eden Zeytinburnu Belediyespor, sezonu şampiyon tamamladı ve Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu'nun Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası'na katılma hakkı kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:56 Kaynak: AA
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