Son Dakika Haberleri: Buz Hokeyinde Şampiyon Zeytinburnu Belediyespor

Buz Hokeyinde Şampiyon Zeytinburnu Belediyespor

43 dakika önce

Didi Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonu Zeytinburnu Belediyespor oldu.

Buz Hokeyinde Şampiyon Zeytinburnu Belediyespor, System.String[]
Didi Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonu Zeytinburnu Belediyespor oldu.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Didi Süper Lig play-off final serisi finalinde Buz Adam Gençlik ve Spor Kulübü ile karşılaşan Zeytinburnu Belediyespor, şampiyonluğa ulaştı.

Rakibini 4-3 ve hükmen 5-0'lık skorlarla mağlup eden Zeytinburnu Belediyespor, sezonu şampiyon tamamladı ve Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu'nun Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası'na katılma hakkı kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:56 Kaynak: AA

Zeytinburnu, Spor
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