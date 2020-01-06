Buz kırıldı, 30 araç suya battı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Buz kırıldı, 30 araç suya battı - Son Dakika

Buz kırıldı, 30 araç suya battı

6 saat önce

Rusya'da buz tutan Voevoda Körfezi'nde balıkçılar araçlarını kıyıya 5 metre mesafede park etti.

Buz kırıldı, 30 araç suya battı, System.String[]

Rusya'da buz tutan Voevoda Körfezi'nde balıkçılar araçlarını kıyıya 5 metre mesafede park etti. Buzun kızılması sonucu 30 araç suya battı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

Olay, Rusya'nın Primorsky kentindeki Russky Adası'nda bulunan Voevoda Körfezi'nde meydana geldi. Körfez sularının buz tutmasıyla balıkçılar, araçlarını kıyıya yaklaşık 5 metre mesafede park etti. Buzda oluşan çatlak genişlemeye başladı ve buzun kırılmasıyla 30 araç sulara gömüldü. Araçlardan bazıları suya tamamen batarken, bazıları ise çekici yardımı ile çıkarıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, olayda can kaybı ya da yaralanmanın meydana gelmediğini duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Suya batmış araçların görüntüsü

-Kırılmış buzun görüntüsü

-Araçların çıkarılması

-Detaylar


Rusya, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:08 Kaynak: DHA
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