BURSA'nın İnegöl ilçesinde, buzun kırılmasıyla sulama göletine düşen köpek, halatla suya giren itfaiye ekiplerince donmak üzereyken kurtarıldı.
Kırsal Sarıpınar Mahallesi'nde sokak köpeği, buz tutan sulama göletinin üzerinde gezmeye başladı. Buzun kırılmasıyla göletteki suyun içine düşen köpeği görenler, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede gelen ekipler, derinliği 10 metreye ulaşan sulama göletine halatla indi. Ekipler, donmak üzere olan köpeği kurtardı. Köpek, ısıtılıp, bakımı yapıldıktan sonra bırakıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Buz kırılınca gölete düşen köpek, donmak üzereyken kurtarıldı - Son Dakika