Buz kırılınca suya düşen atlar böyle kurtarıldı - Son Dakika

Rusya'da gezdirilmek üzere dışarı çıkarılan 7 at, buz kırılınca suya düştü. Seyislerin atları kurtarmak için yoğun çabası ise cep telefonu ile kaydedildi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nin İglinsky bölgesinde gezdirilmek üzere dışarıya çıkarılan atlar, buz kırılınca suya düştü. Panik yaşayan hayvanlar, suyun içerisinde debelenirken, seyislerin ve çiftçilerin atları kurtarmak için yoğun çabası kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, atların suyun içinde debelendiği, seyislerin boyunlarına ip bağladıkları atları suyun dışına çekmeye çalıştıkları görüldü. Atlar, bir iş makinesinin yardımıyla tek tek sudan çıkarıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kırılan buzun bulunduğu bölgede suya düşen atlar

-Seyis ve çiftçilerin çabalarına dair görüntüler

-İş makinesi yardımıyla atların çıkarılması

-Detaylar