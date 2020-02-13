Buz kırma timi iş başında - Son Dakika
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Buz kırma timi iş başında

23 dakika önce

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 'Buz Kırma Timi', kışın gelmesiyle birlikte, ev ve iş yerlerinin saçaklarında oluşan buzları, mızrak ve küreklerle kırıyor.

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ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 'Buz Kırma Timi', kışın gelmesiyle birlikte, ev ve iş yerlerinin saçaklarında oluşan buzları, mızrak ve küreklerle kırıyor. Buz Kırma Timi, günde yüzlerce ton ağırlığında buzu imha ederek, olası kazaların önüne geçiyor.

Kentte her yağışın ardından çatılarda biriken kar, gündüzleri güneşin etkisiyle eriyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi ile birlikte donuyor ve saçaklarda dev buz sarkıtlar oluşuyor. Gündüzleri sıcaklığın artması ile boyları 2-3 metreyi bulan mızrak gibi buz sarkıtları büyük tehlike oluşturuyor. Can ve mal güvenliğini tehdit eden sarkıtları imha etmek için vatandaşlar itfaiyeden yardım istiyor. İtfaiyenin buz imha ekibi vincin sepetine girerek, metrelerce yükseklikteki sarkıtları ellerindeki uzun sırık veya kazmalarla güvenli bir şekilde kırarak tehlikeyi ortadan kaldırıyor.

'GÜNDE 20-30 KAMYON BUZ KIRILIYOR'

Günde yaklaşık 20-30 kamyon buz kırdıklarını açıklayan itfaiye ekipleri, çatılarda oluşan buzların kırılması için vatandaşların 110 numaralı itfaiye telefonuna başvurmasını istedi. Saçaklarda oluşan buz sarkıtların sıcak havalarda tehlikeye yarattığını belirten Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda İtfaiye Gurup Amir Şakir Sarsan, "Erzurum gibi kışın ağır geçtiği illerde saçak altında yürümek çok tehlikeli. Vatandaş dikkatli olmalı. Çok sayıda insan her yıl yaralanıyor, sakat kalıyor ya da hayatını kaybedebiliyor. Ayrıca park edilen otomobiller de sarkıtların düşmesi nedeniyle hurdaya dönüyor. Hemşerilerimiz bizden yardım talebinde bulunsunlar. Hiçbir ücret alınmadan buzları kırıyoruz" dedi.

'KORKARAK GEZİYORUZ'

Apartman ve işyerlerinin çatılarında biriken buzların hayatlarını tehdit ettiğini söyleyen Selçuk Kaya, "Kış geldi mi korkarak geziyoruz. Her an başımıza buz düşüp ölebiliriz. Çatıdaki her bir buz sarkıtı bomba gibi. Bunları temizleyen itfaiye ekiplerine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:31 Kaynak: DHA
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