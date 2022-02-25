BUZ KÜTLESİNİN PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DÜŞMESİ KAMERADA - Son Dakika
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BUZ KÜTLESİNİN PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DÜŞMESİ KAMERADA

25.02.2022 16:41

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, bir aparatmanın çatısından düşen buz kütleleri yol kenarında park halinde olan bir minibüse zarar verdi.

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, bir aparatmanın çatısından düşen buz kütleleri yol kenarında park halinde olan bir minibüse zarar verdi. Çatıdan buzların minibüsün üzerine düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Sarıkamış ilçesinin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Şehir içi taşımacılık yapan Gültekin Gök (43) akşam alışveriş yapmak üzere bir marketin önünde durdu. Gök, 36 AAF 845 plakalı minübüsü park edip markete girdi. Zemin katı market olan 3 katlı apartmanın çatısından koparak düşen buz kütleleri minübüse zarar verdi. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde üzerindeki olayda, buzlar minibüsün özellikle kaportasına zarar verdi. Buzların düşmesinden saniyeler önce iki çocuk ise oradan geçip markete girerek ölümden döndü. Çatıdan buzların minibüsün üzerine düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

BUZ KÜTLESİNİN PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DÜŞMESİ KAMERADA
BUZ KÜTLESİNİN PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DÜŞMESİ KAMERADA

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Cumhuriyet Caddesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BUZ KÜTLESİNİN PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DÜŞMESİ KAMERADA - Son Dakika


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