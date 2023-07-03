Buz mağarasında 80 metrelik çukura düşen şahıs hayatını kaybetti: Düşme anı kamerada - Son Dakika
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Buz mağarasında 80 metrelik çukura düşen şahıs hayatını kaybetti: Düşme anı kamerada

03.07.2023 23:14

Bayburt'ta buz mağarasında 80 metrelik çukura düşen Mehmet Daştan hayatını kaybetti. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından Daştan'ın cesedi bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Buz mağarasında 80 metrelik çukura düşen şahıs hayatını kaybetti: Düşme anı kamerada

BAYBURT - Bayburt'ta buz mağarasında 80 metrelik çukura düşen bir kişi hayatını kaybetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayburt'un Helva köyünde gezmek için akrabaları ve çocuklarıyla dağa çıkan Mehmet Daştan (43), yaklaşık 80 metre derinlikteki buz mağarasına düştü. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından Daştan'ın cesedi bulundu. Cenaze, otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Mehmet Daştan'ın düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Babasının düştüğünü gören çocuğu ise feryat etti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Bayburt, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Buz mağarasında 80 metrelik çukura düşen şahıs hayatını kaybetti: Düşme anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buz mağarasında 80 metrelik çukura düşen şahıs hayatını kaybetti: Düşme anı kamerada - Son Dakika
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