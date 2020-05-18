Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir'den 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir'den 19 Mayıs mesajı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF) Başkanı Gökhan Özdemir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir'den 19 Mayıs mesajı, System.String[]

Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF) Başkanı Gökhan Özdemir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, Büyük Önder Atatürk'ün, "en büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk gençliğine emanet ettiğini belirterek, "Türk gençliği, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atasının emanetine, Cumhuriyet'e sahip çıkacaktır. Birlik, beraberlik içinde birbirine sevgi ve saygıyla yaklaşan gençlerimiz ülkemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyacak, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkabilmemiz için üstüne düşen görevi yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.

Özdemir, binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmanın ve sonsuza kadar korumanın, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmanın, en başta gelen görev ve sorumluluk olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşaması esastır. Bu esas ancak tam bir bağımsızlıkla sağlanabilir. Bir millet ne kadar varlıklı olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun ise uygar insanlık karşısında uşak olmak durumundan daha yüksek bir muameleye layık görülmez. Bizler böyle bir millet olmak ve esir yaşamaktansa ölmeyi tercih ederiz. Böyle bir durum karşısında Samsun'da doğan güneş tüm ülkeyi aydınlatmış ve milli birlikteliğimizi sağlamıştır. Ülkemiz için potansiyel iç ve dış tehlikelere karşı her zaman uyanık olmak, Türk gençliğinin görevidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında yaşanan zorlukları her zaman göz önünde tutarak, 19 Mayısları Atatürk'ün emanetine daima sahip çıkarak kutlamalıyız."

Özdemir, ülkenin yönetimini devralacak, geleceği yönlendirecek, uygar ve saygın bir ülke olma bilincini daha da pekiştirecek gençlerin, Ulu Önder Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının izinde ilerlemesi gerektiğine işaret ederek, mesajında "Aynı çağda yaşayan, gerek kendi milletleri gerekse dünya için endişe ve korku kaynağı olan bazı liderler, bu gün ya unutulmuş ya da kötü miraslarıyla anılmaktadır. Atatürk'ün gösterdiği hedefler asla unutulmamalıdır. Ülkemizin en zor anında bile düşünüp ortaya koyduğu milli hedef ve stratejilerin hatırlanması, bu tür çabaların anlam ve değerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde Ulu Önderin kutsal emanetini gelecek çağlara ve nesillere ulaştırabiliriz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 19 Mayıs gençlik, gençlik ise gelecek demektir. Tüm sporcularım, gençlerimiz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Federasyon çalışanları buz patenleriyle Türkiye haritası çizdi

Öte yandan, TBPF çalışanlarının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla buz patenleriyle Türkiye haritası çizdikleri görüntülerin bulunduğu video, federasyonun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Gökhan Özdemir, 19 Mayıs, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 09:48 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir'den 19 Mayıs mesajı - Son Dakika Spor
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