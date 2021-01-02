Buz pateni pandemi sürecinde hız kesmedi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF) Başkanı Gökhan Özdemir, pandemi koşullarında her türlü tedbiri alarak faaliyetlerine devam etmeye çalıştıklarını söyledi.

Özdemir, AA muhabirine, buz pateninde sezonun eylül ayında başladığını, nisan sonuna kadar devam ettiğini, mayıs ayında da yeni sezon hazırlıklarına start verildiğini anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapamadıkları birkaç faaliyet dışında sezonun başarılı geçtiğini dile getiren Özdemir, kamplar, özel eğitimler, çalıştaylar, seminerler gibi faaliyetleri pandemi gölgesinde gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Özdemir, figür branşında ekim ayında Kocaeli ve Ankara'da test yarışmalarının yanı sıra Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası ile Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası yarışmalarını gerçekleştirdiklerini aktararak, haziran ayı sonuna kadar 8 test yarışması ve 11 ulusal faaliyet daha düzenlemeyi planladıklarını bildirdi.

Uluslararası yarışmalara da katılım sağlamaya özen gösterdiklerini anlatan Özdemir, şöyle devam etti:

" Almanya'nın Oberstdorf kentinde düzenlenen Nebelhorn Tropy yarışması ile Macaristan'da düzenlenen Budapeşte Trophy yarışmasına ve ayrıca buz dansı branşında da Belarus'un Minsk kentinde düzenlenen Winter Star 2020 yarışmasına katılım sağladık. Faaliyet programımızda yer alan 6 uluslararası yarışma, gerek organizasyon komitelerince gerekse de Uluslararası Paten Birliğince (ISU) pandemi önlemleri kapsamında iptal edilmiştir. Yine faaliyet programımızda yer alan ve ertelenmiş olup henüz yeni tarihleri bildirilmemiş 3 yurt dışı yarışmaya, düzenlenmeleri halinde katılım sağlanacaktır. Faaliyet programında yer alan katılım sağlanması muhtemel 5 artistik buz pateni ile 2 buz dansı uluslararası faaliyeti, ISU Dünya Şampiyonası ve Senkronize Dünya Şampiyonası bulunmaktadır."

"2021 yılının başarılar getirmesini diliyorum"

Özdemir, short track (kısa kulvar) branşında da tablonun çok farklı olmadığına dikkati çekerek, sezonun ilk ulusal yarışması Nenehatun Kupası'nı pandemi koşullarında Erzurum'da başarıyla düzenlediklerini, faaliyet programında ileri tarihlerde düzenlenecek 5 ulusal faaliyet daha bulunduğunu söyledi.

Bu kategoride katılmayı hedefledikleri 6 Dünya Kupası, birer Avrupa Şampiyonası, Dünya Gençler Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası bulunduğunu aktaran Özdemir, "Dünya Gençler Şampiyonası ile Dünya Kupası serilerinden 5'i ISU tarafından pandemi nedeniyle iptal edildi, 1 Dünya Kupası ise ertelendi." ifadelerini kullandı.

Milli takımın 22-24 Ocak tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek Short Track Avrupa Şampiyonası'na, 5-7 Mart tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na ve düzenlenmesi halinde ertelenen Dünya Kupası yarışmasına katılım sağlayacağını anlatan başkan Özdemir, tüm branşlarda çevrim içi hakem seminerleri ile antrenör gelişim seminerleri gerçekleştirdiklerini, yüz yüze yapılması gereken faaliyetleri ertelediklerini, programlarında milli takım kampları ile Sporcu Gelişim Kampı düzenlenmesi bulunduğunu kaydetti.

Özdemir, pandemi koşullarında her türlü tedbiri alarak faaliyetlerine devam etmek istediklerini vurgulayarak, "Ancak 'Önce sağlık.' diyoruz. Sporcularımızın, antrenörlerimizin, hakemlerimizin, tüm çalışanlarımızın sağlıkları bizim için önceliklidir ve önemlidir. Bundan hiç taviz vermeyeceğiz. 2020 yılında pandemi süresince bu faaliyetleri yapmamızda emeği geçen başta yönetim kurulumuza, genel sekreterimiz ve federasyon çalışanlarımıza, kurullarımıza, sporcularımıza, velilerimize, antrenör ve hakemlerimize, teknik uzmanlarımıza, tesis çalışanlarımıza, bizden desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yetkililerimize teşekkür ederim. 2021 yılının sporumuza, sporcularımıza ve ülkemize başarılar getirmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.