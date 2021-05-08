Buz Pateni Short Track Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de düzenlenecek

Buz Pateni Short Track Türkiye Şampiyonası 21-23 Mayıs tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada, Short Track Türkiye Kupaları'nda her kategoride ilk 8'e giren kadın ve erkek sporcular, senior, junior A, B, C, D, E, F ve G kategorilerinde yarışacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirilecek müsabakalara başvurular, 17 Mayıs Pazartesi günü 18.00'a kadar federasyonun web sitesi üzerinden yapılabilecek.