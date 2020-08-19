Buz pateninde 2019-2020 sezonu tescil edildi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 2019-2020 sezonunun tescil edildiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, "Kulüpler Şampiyonluğu Yönergelerine" istinaden artistik buz pateni, short track ve senkronize buz pateni branşlarında şampiyon kulüpler tescil edildi.
Branşlarda tesciller şu şekilde yapıldı:
Artistik buz pateni
1. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (418,5 puan)
2. Olimpik 2023 Spor Kulübü (288)
3. Altın Patenciler Spor Kulübü (237)
Senkronize buz pateni
1. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (76 puan)
2. Çayyolu Gordion Spor Kulübü (70 puan)
3. Altın Patenciler Spor Kulübü (66 puan)
Short track (kadınlar)
1. Erzurum Gençlik Spor Kulübü (288 puan)
2. Pal-Kar Spor Kulübü (285 puan)
3. Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü (220 puan)
Short track (erkekler)
1. Pal-Kar Spor Kulübü (441)
2. Erzurum Gençlik Spor Kulübü (431)
3. Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü (145)
Artistik buz pateni kategori birincileri
Senior Erkekler - Burak Demirboğa
Senior Kadınlar - Sinem Pekder
Junior Erkekler - Başar Oktar
Junior Kadınlar - Güzide Irmak Bayır
Advanced Novice Erkekler - Efe Cetiz
Advanced Novice Kadınlar - Anna Deniz Özdemir
Intermediate Novice Erkekler - Efe Ergin Dinçer
Intermediate Novice Kadınlar - Defne Günce Kılıç
Basic Novice Erkekler - Mehmet Cenkay Karlıklı
Basic Novice Kadınlar - Selin Akbulut
A Erkekler - Furkan Emre İncel
A Kadınlar - Derya Taygan
B Erkekler - Batu Tasasız
B Kadınlar - Darya Dalgıç
C1 Erkekler - Mehmet Uraz Ertaş
C1 Kadınlar - Duru Çimen
C2 Erkekler - Radion Bodrykh
C2 Kadınlar - Masal Oran
D1 Erkekler - Batı Güdül
D1 Kadınlar - Bella Aydın
D2 Erkekler - Tiber Sırer
D2 Kadınlar - Doğa Güner
Short track kategori birincileri
Senior Erkekler - Davut Tahtacı
Senior Kadınlar - Fatmanur Parlak
Junior A Erkekler - Emirhan Özden
Junior A Kadınlar - Sema Çirti
Junior B Erkekler - Ömer Faruk Han
Junior B Kadınlar - Melike Selen
Junior C Erkekler - Muhammed Melik Cebenay
Junior C Kadınlar - Aybuke Han
Junior D Erkekler - Muhammed Bozdağ
Junior D Kadınlar - Zehra Menzek
Junior E Erkekler - Yusuf Miraç Uludağ
Junior E Kadınlar - Derya Karadağ
Junior F Erkekler - İlyas Karadağ
Junior F Kadınlar - Efsa Polat
Junior G Erkekler - Mustafa Efe Taşyürek
Junior G Kadınlar - Miray Aybüke Atalay