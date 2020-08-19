Buz pateninde 2019-2020 sezonu tescil edildi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 2019-2020 sezonunun tescil edildiğini duyurdu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 2019-2020 sezonunun tescil edildiğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, "Kulüpler Şampiyonluğu Yönergelerine" istinaden artistik buz pateni, short track ve senkronize buz pateni branşlarında şampiyon kulüpler tescil edildi. Branşlarda tesciller şu şekilde yapıldı: Artistik buz pateni 1. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (418,5 puan) 2. Olimpik 2023 Spor Kulübü (288) 3. Altın Patenciler Spor Kulübü (237) Senkronize buz pateni 1. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (76 puan) 2. Çayyolu Gordion Spor Kulübü (70 puan) 3. Altın Patenciler Spor Kulübü (66 puan) Short track (kadınlar) 1. Erzurum Gençlik Spor Kulübü (288 puan) 2. Pal-Kar Spor Kulübü (285 puan) 3. Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü (220 puan) Short track (erkekler) 1. Pal-Kar Spor Kulübü (441) 2. Erzurum Gençlik Spor Kulübü (431) 3. Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü (145) Artistik buz pateni kategori birincileri Senior Erkekler - Burak Demirboğa Senior Kadınlar - Sinem Pekder Junior Erkekler - Başar Oktar Junior Kadınlar - Güzide Irmak Bayır Advanced Novice Erkekler - Efe Cetiz Advanced Novice Kadınlar - Anna Deniz Özdemir Intermediate Novice Erkekler - Efe Ergin Dinçer Intermediate Novice Kadınlar - Defne Günce Kılıç Basic Novice Erkekler - Mehmet Cenkay Karlıklı Basic Novice Kadınlar - Selin Akbulut A Erkekler - Furkan Emre İncel A Kadınlar - Derya Taygan B Erkekler - Batu Tasasız B Kadınlar - Darya Dalgıç C1 Erkekler - Mehmet Uraz Ertaş C1 Kadınlar - Duru Çimen C2 Erkekler - Radion Bodrykh C2 Kadınlar - Masal Oran D1 Erkekler - Batı Güdül D1 Kadınlar - Bella Aydın D2 Erkekler - Tiber Sırer D2 Kadınlar - Doğa Güner Short track kategori birincileri Senior Erkekler - Davut Tahtacı Senior Kadınlar - Fatmanur Parlak Junior A Erkekler - Emirhan Özden Junior A Kadınlar - Sema Çirti Junior B Erkekler - Ömer Faruk Han Junior B Kadınlar - Melike Selen Junior C Erkekler - Muhammed Melik Cebenay Junior C Kadınlar - Aybuke Han Junior D Erkekler - Muhammed Bozdağ Junior D Kadınlar - Zehra Menzek Junior E Erkekler - Yusuf Miraç Uludağ Junior E Kadınlar - Derya Karadağ Junior F Erkekler - İlyas Karadağ Junior F Kadınlar - Efsa Polat Junior G Erkekler - Mustafa Efe Taşyürek Junior G Kadınlar - Miray Aybüke Atalay

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 11:13

Kaynak: AA

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