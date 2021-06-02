Buz pateninde sezon tamamlansa da olimpiyat kotası mesaisi sürecek - Son Dakika

Buz pateninde sezon tamamlansa da olimpiyat kotası mesaisi sürecek

Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF), eylülde yapılması planlanan kota yarışmalarında figür ve short track (kısa kulvar) branşlarında 2022 Pekin Kış Olimpiyatları vizesi almayı hedefliyor.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF), eylülde yapılması planlanan kota yarışmalarında figür ve short track (kısa kulvar) branşlarında 2022 Pekin Kış Olimpiyatları vizesi almayı hedefliyor.

Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandıran haber! Hamsik ve Sörloth transferinde mutlu son çok yakın
3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı
Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 527 liradan işlem görüyor

Short trackta Türkiye şampiyonasıyla sezonu tamamlayan, figür branşında da haziranın ikinci haftası Ümitler Bursa Kupası ile 2020-2021 sezonunu tamamlayacak patenciler, yeni sezona federasyonun ağustosa kadar programladığı kamp dönemiyle hazırlanacak.

AA muhabirine sezonu değerlendiren TBPF Başkanı Gökhan Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen faaliyet programlarında yer alan tüm yarışmaları tamamlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Figür branşında Ümitler Bursa Kupası ile sezonun tamamlanacağını bildiren Özdemir, kısa aranın ardından yeni sezon hazırlıklarını başlatacaklarını kaydetti.

Geride kalan sezonda short trackta yalnızca dünya ve Avrupa şampiyonasına katılma şansı bulabildiklerini, uluslararası diğer yarışmaların Uluslararası Paten Birliğince (ISU) salgın nedeniyle iptal edildiğini aktaran Özdemir, bu nedenle milli sporcuları çok fazla yarışmaya gönderemediklerini dile getirdi.

Özdemir, figür branşında da bazı yarışmaların yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Uluslararası dört şampiyonaya katılan sporcularımız, ülkemizi temsil etti. Ayrıca, Avrupa ve dünya şampiyonasında ülkemizi temsil ettik. Bu da bizim için bu yıl, bu zor şartlarda başardığımız önemli bir konudur. Başarılı sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Sporcularımız, ailelerimiz, antrenörlerimiz, kulüplerimiz ciddi fedakarlıklarla zor koşullarda, yine bu yıl en iyi şekilde faaliyetlere katıldılar. Pandemiye rağmen geçen yıllara oranla sporcu sayımız her geçen gün artmakta, bu da bizi memnun etmekte."

"Olimpiyat kotası almak istiyoruz"

Kovid-19 nedeniyle yarışmaların planlamalarında değişiklikler olabildiğine dikkati çeken Özdemir, "Eğer haziran ve temmuzda açılımlar başlarsa hem short track hem figürde çocuklarımızı maksimum sayıda toplayıp yaz kamplarında birliktelik sağlayacağız. Sezon öncesi 15 Ağustos'a kadar bu tür faaliyetlerle çocuklarımızı spordan uzak tutmadan organizasyonlara imza atacağız. İnşallah kamplarla çocuklarımızı yeni sezona hazırlayacağız." dedi.

Gökhan Özdemir, figürde, uzun zamandır Avrupa kotası aldıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Hedef, dünya şampiyonasına kota almaktı. Erkeklerde bunu başardık. Kış olimpiyatı kotası için de Başar Oktar dünya şampiyonasında yarıştı. Bir de eylül sonunda Nebelhorn Trophy'de olimpiyat için kota mücadelemiz olacak. Bunun için senior figür sporcularımızı hazırlıyoruz. Nebelhorn Trophy'de olimpiyat kotası almak adına temsil edecek ve inşallah bunu başararak olimpiyatlara figürde katılma şansı bulacağız. Ayrıca, short trackta da eylülde başlayan kota eleme yarışmaları var. Bunun için short track olimpik kadromuzu hazırlıyoruz, bu çalışmalarımız devam ediyor. Sporcularımızın kota almaları için federasyon olarak her türlü desteği yapıp inşallah olimpiyat şansını hem figürde hem short trackta kazanmayı hedefliyoruz."

Gökhan Özdemir, Olimpiyat, Türkiye, Pekin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:42 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Buz pateninde sezon tamamlansa da olimpiyat kotası mesaisi sürecek - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

11:48 Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandıran haber! Hamsik ve Sörloth transferinde mutlu son çok yakın 11:43 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 527 liradan işlem görüyor 11:43 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı 11:42 İran'ın en büyük savaş gemisi battı 11:41 Yolların ayrılması beklenen Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı ücret dudak uçuklattı 11:37 Yağ bezesi ameliyatı oldu, 11 yıldır sol kolunu kullanamıyor 11:26 Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu! 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:16 TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:10 Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı: Durum faciayla sonlanabilir 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor 11:03 Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! 10:35 Trafik sigortasında 'İyi sürücüye düşük fiyat' uygulaması geliyor
Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandıran haber! Hamsik ve Sörloth transferinde mutlu son çok yakın
11:48
Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 527 liradan işlem görüyor
11:43
3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı
11:43
İran'ın en büyük savaş gemisi battı
11:42
Yolların ayrılması beklenen Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı ücret dudak uçuklattı
11:41
Yağ bezesi ameliyatı oldu, 11 yıldır sol kolunu kullanamıyor
11:37
Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu!
11:26
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor
11:23
TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi
11:16
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu
11:12
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 11:53:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Buz pateninde sezon tamamlansa da olimpiyat kotası mesaisi sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]