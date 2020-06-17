Buz pateninde, 'Short Track' eğitim gelişim semineri çevrim içi düzenleniyor

Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF) antrenörlerine yönelik 'Short Track' eğitim gelişim seminerinin ilk gün dersi çevrim içi düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle yapılan seminer, Short Track Eğitim ve Gelişim Faaliyetleri Kordinasyon Kurulu Başkanı Gökhan Deliceoğlu'nun 'Antrenman yükü hesaplama' konusunda verdiği ilk ders ile başladı.

'Farklı antrenman yaklaşımları', 'Akut ve kronik yaralanma', 'Gövde mekaniği ve kuvveti' konularının ele alınacağı seminerin, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceği ifade edildi.