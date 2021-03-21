Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen "Short Track Federasyon Kupası-3" müsabakaları sona erdi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ümitköy Buz Pisti'nde yapılan organizasyona, 26 kulüpten 99 sporcu katıldı.
Kadın ve erkek sporcuların 10 kategoride mücadele verdiği yarışların son gününde dereceye giren sporcular şunlar:
Kadınlar Junior A
1- Elif Evgi
2- Buse Durna
3- Asrın Su Demir
Erkekler Junior A
1- Muhammed Emir Han
2- Metehan Atan
3- Murat Tahtacı
Kadınlar Junior B
1- Melike Selen
2- Aleyna Karabacak
3- Dilruba Şimşek
Erkekler Junior B
1- Tuncay Tahtacı
2- Salih Can Kezer
3- Muhammed Melik Cebenay
Kadınlar Junior C
1- Aybüke Han
2- Damla Akan
3- Berrin Sudenaz Aydın
Erkekler Junior C
1- Muhammed Bozdağ
2- Muhammet Mert Yıldız
3- Alican Kezer
Kadınlar Junior D
1- Derya Karadağ
2- Zeynep Ecrin Polat
3- Nisa Nur Fidan
Erkekler Junior D
1- Mehmet Talha Yıldız
2- Efe Coşar
3- Muhammed Arda Atlı
Senior Kadınlar
1- Hira Nur Güler
2- Sema Çirti
3- Fatmanur Parlak
Senior Erkekler
1- Tunay Şimşek
2- Davut Tahtacı
3- Ömer Faruk Saylar
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Buz pateninde 'Short Track Federasyon Kupası-3' yarışları sona erdi - Son Dakika Spor