Buz pateninde Short Track Federasyon Kupası-4 müsabakaları sona erdi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Kocaeli'de düzenlenen Short Track Federasyon Kupası-4 müsabakaları sona erdi.
Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen ve iki gün süren organizasyona, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Erzurum, Samsun ve Bursa'dan 50'si kadın 95 sporcu katıldı.
Kadın ve erkek sporcuların junior E, F ve G kategorilerinde mücadele verdiği müsabakalarda dereceye giren sporcular şunlar:
Kadınlar Junior E
1- Aylin Mumcu
2- Elif Doğa Derin
3- Elzem Taş
Erkekler Junior E
1- İlyas Karadağ
2- Yusuf Miraç Uludağ
3- Ahmet İnik
Kadınlar Junior F
1- Damla Abdulrezzak
2- Azra Ceren Abuş
3- Mila Kuşkay
Erkekler Junior F
1- Muhammet Çukan
2- Kuzey Okan
3- Selim Pehlivanoğlu
Kadınlar Junior G
1- Işılay Defne Atlı
2- Nazlı Nazire Gündüz
3- Gülce Metin
Erkekler Junior G
1- Yusuf Eren Abuş
2- Yargı Dönerkaya
3- Ertuğrul Fatih Çevik
Kaynak: AA
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