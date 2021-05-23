Buz pateninde Short Track Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Kocaeli'de düzenlenen Short Track (Kısa Kulvar) Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen ve iki gün süren organizasyona, Short Track Federasyon Kupası organizasyonlarında kategorilerine göre ilk 8'e giren 54'ü kadın 117 sporcu katıldı.

Sporcular, senior, junior A, B, C, D, E, F ve G kategorilerinde dereceye girmek için yarıştı.

Müsabakaların ardından derece elde eden sporculara madalyaları, federasyon başkanı Gökhan Özdemir ile yönetim kurulu üyelerince verildi.

Özdemir, AA muhabirine, 2020-2021 sezonunun son yarışmasını tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, sporcuların sezon boyunca 4 federasyon kupası ile Nenehatun Şampiyonası'nda yarışma imkanı bulduğunu aktardı.

Şampiyonaya 54 kadın sporcunun katılmasının önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, "Üst kategorilerde sayıları az olmasına rağmen, alt kategorilerden gelen kadın sporcular bizi mutlu ediyor. Önümüzdeki dönemlerde kadın sporcularımız üst kategorilerde iyi neticeler alacak, sadece erkek sporcularla değil, kadın sporcularımızla da yurt dışında ülkemizi temsil edeceğiz." diye konuştu.