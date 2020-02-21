Buz pateninde "Traveling Coach" semineri, Ankara'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Buz pateninde 'Traveling Coach' semineri, Ankara'da başladı - Son Dakika Spor

Buz pateninde "Traveling Coach" semineri, Ankara'da başladı

16 dakika önce

Uluslararası Paten Birliğinin (ISU) projesi "Traveling Coach" semineri Ankara'da başladı.

Buz pateninde

Uluslararası Paten Birliğinin (ISU) projesi "Traveling Coach" semineri Ankara'da başladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ISU tarafından görevlendirilen senkronize buz pateni branşı antrenörü Eva Sunnari, seminerde 12 senkronize buz pateni antrenörüne uygulamalı eğitim verecek.

Belpa ve Ümitköy Spor Kompleksi'nde düzenlenecek seminer, 23 Şubat'ta sona erecek.

Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:04 Kaynak: AA
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