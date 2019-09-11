Buz, Pendikspor maçını değerlendirdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor'da teknik direktör İrfan Buz, Pendikspor galibiyetini değerlendirdi.

Buz, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Pendikspor galibiyetinin büyük önem taşıdığını, özverili bir çalışma ile 3 puanı aldıklarını söyledi.

Takımının maçta 112 kilometre koştuğunu, bunun çok iyi bir veri olduğuna dikkati çeken Buz, "Vazgeçmeyen bir takım. Dakika 80'de ilk golü bulduk. 90 artılarda ikinci gol geldi. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Futbolcu kardeşlerimizi ayırt etmeksizin tebrik ediyorum." dedi.

Buz, hafta sonu Bakspor ile yapacakları maçın çalışmalarına başladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Futbolda ilk dakikalarda da golü bulabilirsiniz, 80. dakikada da. Önemli olan takımın, oyuncuların oyun disiplininden kopmamasıdır. Tüm müsabakalardan sonra analiz yapabilmek için tekrar tekrar izliyoruz, hatalarımızı ve neler yapmamız gerektiğini anlayabilmek için. Bunların istatistiklerini çıkartıyoruz. Telaş ve panik lügatimde yok, sabırlı ve sakin bir şekilde oynadığımızda golün gelmesi kaçınılmaz oluyor. Temennimiz vazgeçmeyen, oyundan düşmeyen bir Samsunspor. İki müsabakada da bu dinamizmi tutturduğumuzu düşünüyorum. Bakspor müsabakasında 3 puanı almayı istiyoruz."