Buz Pistine Dönen Ankara Sokaklarında Minibüs Böyle Kaydı
1 saat önce
Buz pistine dönen Ankara sokaklarında minibüs böyle kaydıANKARA - Kar yağışının etkili olduğu Ankara'da sokaklar buz pistine döndü.
Buz pistine dönen Ankara
sokaklarında minibüs böyle kaydı
ANKARA - Kar
yağışının etkili olduğu Ankara'da sokaklar buz pistine döndü. Araçlar zor anlar yaşadı. Mamak
Saime Kadın'da da don yaşanan sokakta yokuş aşağı inen bir minibüs kayarak kaza yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Kazada her hangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:45 Kaynak: İHA
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