Son Dakika Haberleri: Buz Pistine Dönen Ankara Sokaklarında Minibüs Böyle Kaydı

Buz Pistine Dönen Ankara Sokaklarında Minibüs Böyle Kaydı

1 saat önce

Buz pistine dönen Ankara sokaklarında minibüs böyle kaydıANKARA - Kar yağışının etkili olduğu Ankara'da sokaklar buz pistine döndü.

Buz pistine dönen Ankara sokaklarında minibüs böyle kaydı

ANKARA - Kar yağışının etkili olduğu Ankara'da sokaklar buz pistine döndü. Araçlar zor anlar yaşadı.
Mamak Saime Kadın'da da don yaşanan sokakta yokuş aşağı inen bir minibüs kayarak kaza yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Kazada her hangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:45 Kaynak: İHA

Kar, Ankara, 3. Sayfa
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