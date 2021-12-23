Buz pistine dönen karlı yolda sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika

Trabzon'un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'de yağan kar yağışı sonrası buz pistine dönen karayolunda bir otomobil sürücüsünün sağa sola vurarak karayolunda ilerlemeye çalıştığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Aracın Çaykara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali'nin makam aracı olduğu öğrenildi.

Çaykara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, beraberinde Taşkıran İmam Hatip Orta Okulu Müdürü Hüseyin Bulut ile birlikte bugün öğleden sonra Uzungöl İmam Hatip Ortaokulu'na ziyarete gitti. Akşam saatlerinde makam şoförünün kullandığı resmi araçla Çaykara'ya dönmek üzere yola çıkan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali ve beraberindeki Taşkıran İmam Hatip Orta Okulu Müdürü Hüseyin Bulut kar yağışına yakalandı. Uzungöl-Çaykara karayolunda ilerleyen aracın karlı yolda kaymaya başlaması üzerine Çamurali ve Bulut araçtan çıktı.

Makam şoförü aracı kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda güçlükle kontrol etmeye çalışırken, o anları görüntüye alan Taşkıran İmam Hatip Orta Okulu Müdürü Hüseyin Bulut'un besmele çekerek tekbir getirdiği duyuldu. Kayan aracı çevredekilerin durdurmak için yoğun çaba sarfettikleri gözlenirken, aracın yol kenarlarına çarparak güçlükle ilerlediği gözlendi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

(Abdullah Özen-İHA)