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Buz pistine dönen Tödürge Gölü iki günde çözüldü - Son Dakika

Buz pistine dönen Tödürge Gölü iki günde çözüldü

13.01.2022 22:02

Buz pistine dönen Tödürge Gölü iki günde çözüldü Sivas'ta soğukların etkisi ile donan Tödürge gölü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması ile iki günde çözüldü Sivas'ta soğukların etkisi ile donan Tödürge gölü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması ile...

Buz pistine dönen Tödürge Gölü iki günde çözüldü

Sivas'ta soğukların etkisi ile donan Tödürge gölü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması ile iki günde çözüldü

SİVAS - Sivas'ta soğukların etkisi ile donan Tödürge gölü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması ile iki günde çözüldü.

Sivas'ta geçtiğimiz haftalarda etkili olan Sibirya soğukları, Ulusal Sulak Alanlar Komisyonunca uluslararası öneme sahip 20 sulak alandan biri olarak belirlenen ve çok sayıda kuş türünün barındığı Tödürge Gölü'nün donmasına neden olmuştu. 350 hektar alanı ve 45 metre derinliği ile Sivas'ın en büyük gölü olan Tödürge'nin yüzeyi tamamen donarak adeta buz pistine dönüşmüştü. Üzerinde yürünebilen göl, hava sıcaklıklarının 15 derece birden artması ile hızla çözüldü. Gölde iki gün arayla ortaya çıkan ciddi değişimi görenler gözlerine inanamadı. İki gün içerisinde gölde buzların çözülmesi ile su yeniden ortaya çıktı.

"Şimdi üzerinde yürümek mümkün değil"

Göle ziyarete gelen Sema Fırat, " Geçiş güzergahımızda olduğu için devamlı bu yoldan geçiyoruz. Yaklaşık iki hafta önce göl tamamen donmuştu üzerinde yürümüştüm. Şimdi Sivas'ın normal kış şartlarında olan soğuğu sıcağa dönüştü, onun için göl eridi. Yaklaşık 2 hafta önce göl tamamen donmuştu üzerinde yürüyebiliyorduk ama şimdi üzerinde yürümek mümkün değil" dedi.

Buz pistine dönen Tödürge Gölü iki günde çözüldü
Buz pistine dönen Tödürge Gölü iki günde çözüldü
Buz pistine dönen Tödürge Gölü iki günde çözüldü

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Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Buz pistine dönen Tödürge Gölü iki günde çözüldü - Son Dakika
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