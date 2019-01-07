Son Dakika Haberleri: Buz Pistine Dönen Yolda Araçlar Kaydı

Buz Pistine Dönen Yolda Araçlar Kaydı

20 dakika önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle yollar buz pistine döndü.

Buz Pistine Dönen Yolda Araçlar Kaydı, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle yollar buz pistine döndü. Kayganlaşan yolda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Besni ilçesi Yenikent Gaziantep Caddesi'nde yolar buz tuttu. Etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava yolları buz pistine çevirdi. Geceden itibaren etkili olan soğuk hava nedeniyle buz pistine dönen Yenikent Gaziantep Caddesi'nde sürücüler zor anlar yaşandı.

Bazı araçlar yolda kalırken, hafif maddi hasarlı kazalar yaşandı. Sürücüler buz tutan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Çok sayıdaki öğrenci servisi yoluna devam edemezken, öğrenciler okullarına yaya olarak gitmek zorunda kaldı.

Sabahın erken saatlerinden beri Kozluca mevkiinde mahsur kaldıklarını dile getiren İrfan Atalay isimli vatandaş, belediye yetkililerinin tuzlama aracının ve ekiplerinin gelmediğini iddia etti.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri buzlanan yolda güvenlik önlemleri alırken, Yenikent yolunu kapatarak sürücüleri çevreyoluna yönlendirdi. Polis ekipleri Kozluca mevkiindeki sürücüleri de geri dönmeleri için uyardı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:38 Kaynak: İHA

Gaziantep, Yenikent, Adıyaman, Besni, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Parkta Gördükleri Bebek Eli Şoke Etti Antalya'da Kolunda Pantolon Kemeri Takılı Erkek Cesedi Bulundu

Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var Yılbaşında Alkol Almak İçin Polis Kılığına Giren Şüpheliler, Adliyeye Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 15:58:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buz Pistine Dönen Yolda Araçlar Kaydı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]