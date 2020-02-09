Buz pistine dönen yolda kazalar art arda geldi - Son Dakika

Karabük'te etkisini sürdüren kar yağışı sonrası adeta buz pistine dönen yolda kazalar birbiri ardına geldi. Sürücülerin kaza anları İHA kameralarına saniye saniye yansıdı.



Karabük'te önceki akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürdü. Kar yağışının devam ettiği kentte hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle yollarda buzlanma meydana geldi. 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde 36. ve 53. Caddelerin kesiştiği rampada inmekte zorluk çeken sürücülerin yaptığı kazalar İHA kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaşanan buzlanma nedeniyle araçlarının kontrolünü sağlamakta zorluk çeken sürücülerin kazaları ise ardına ardında geldi. Kentin birçok bölgesinde meydana gelen kazalarda ise maddi hasarlar oluştu.



Buz pistine dönen yollarda en çok vatandaşlar eğlendi



Kar yağışının etkisinin ardından oluşan buzlanma sonucu özellikle mahalle aralarındaki yollarda vatandaşlar doyasıya kayak yaptı. Ellerine aldıkları poşetlerle çocukları ile birlikte metrelerce aşağıya kayan vatandaşlar karın keyfini doyasıya çıkardı. - KARABÜK