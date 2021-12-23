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Bilecik'de yollar buz pistine döndü - Son Dakika

Bilecik'de yollar buz pistine döndü

23.12.2021 12:39
Bilecik'de yollar buz pistine döndü

Bilecik'te sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, yolların adeta buz pistine dönmesi yüzünden yürürken zor anlar yaşarken, çok sayıda trafik kazasının yaşandığı kentte 2 bayan, kayan arabanın altında kalmakta son anda kurtuldu.

Bilecik'te gece başlayan kar yağışı sabaha karşı dona sebep olurken, Ali Rıza Özkay Caddesi, 6 Eylül Caddesi, Şehit Mesut Bilir Caddeleri başta olmak birçok sokakta çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Araçlar ilerlemekte bile zorlandığı caddelerde, vatandaşların buz pistine yerlerde imtihanı kameralara yansıdı.

Buz pistine dönen yoldaki kazalar anbean kaydedildi

ARABALARINI AŞAĞI BIRAKARAK YÜRÜMEYİ TERCİH ETTİLER

Sabah çocuklarını okullarına götürmek isteyen veliler, Ali Rıza Özkay Caddesi üzerinde bulunan Atatürk İlkokulu önünde adeta eziyet çektiler. Yolun tuzlanmamasından dolayı araçlarıyla rampa yukarı çıkamayan bazı veliler araçlarını aşağı bırakarak yürümeyi tercih etse de bu da zor oldu. Bazı araçlar buz pistine dönen rampa yukarı çıkmada başarılı olmadılar.

Buz pistine dönen yoldaki kazalar anbean kaydedildi

OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

Çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana gelen caddede 2 bayan, kayan bir otomobilin altında kalmakta son anda kurtuldu. Bu anlar an ve an kameralara yansırken, kayan bir araçta çöp konteynıra vurarak durabildi.

Buz pistine dönen yoldaki kazalar anbean kaydedildi

YARIM SAATTE ÇOK SAYIDA KAZA

Araçları yönlendiren ve sayısız araca yardımcı olan Görkem Bakıcıoğlu, yarım saatte 20'ye yakın ufak tefek kazaların yaşandığı dile getirdi. Çocukları okula getiren veliler ise; belediyenin sınıfta kaldığı, hiç yoksa okulların bulunduğu alanı tuzlama yapmaları gerektiği söylediler.

Buz pistine dönen yoldaki kazalar anbean kaydedildi

MARKETTEN TUZ ALIP YOLLARI TUZLADILAR

Bir vatandaştan buzlanana yolda yere düşerken kafasına aldığı darbe sonrası uzun süre kendine gelemedi. Bazı vatandaşlar ve öğretmenler marketten tuz alarak yolları tuzladılar - BİLECİK

Bilecik'de yollar buz pistine döndü

Bilecik, Şehit, Eylül, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'de yollar buz pistine döndü - Son Dakika


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