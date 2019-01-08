Son Dakika Haberleri: Buz Pistine Dönen Yollar Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Buz Pistine Dönen Yollar Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

1 saat önce

Buz pistine dönen yollar sürücülere zor anlar yaşattıTOKAT - Tokat'ta hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi sonucu buz pistine dönen yollarda birçok maddi hasar meydana geldi.

Buz pistine dönen yollar sürücülere zor anlar yaşattı

TOKAT - Tokat'ta hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi sonucu buz pistine dönen yollarda birçok maddi hasar meydana geldi.
Tokat'ta, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesinin ardından hafif şekilde yağan kar sabah saatlerinde yolları buz pistine çevirdi. 600 evler mahallesi İbni Kemal Caddesindeki yokuş yolda duramayan araçlar kazaya neden oldu. 3 otomobilin bir birine çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana gelirken, bir okul servisi de ilkokul öğrencileriyle yolda kaldı. Öğrenci servisinin yokuş yoldan çıkamayınca geri dönmek için manevra yaptığı sırada korku dolu anlar yaşandı. Bir otomobilin kayarak yoldan aşağı inmeye çalışması da yürekleri ağza getirdi. Trafik ekipleri yolda olası kazalara karşı yolu trafiğe kapatırken, belediye ekipleri tarafından yapılan tuzlama çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Öte yandan Tokat- Niksar karayolunda da buzlanma nedeni ile araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, il genelinde buzlanma nedeni ile birçok maddi hasarlı kaza meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:47 Kaynak: İHA

Sabah, Tokat, 3. Sayfa
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