Buz Sarkıkları Oluştu
1 saat önce
Adıyaman'da hava sıcaklıklarının geceleri eksi 7'ye kadar düşmesi nedeniyle buz sarkıkları oluştu.
Adıyaman
'da hava sıcaklıklarının geceleri eksi 7'ye kadar düşmesi nedeniyle buz sarkıkları oluştu.
Yaklaşık 1 haftadan beri etkili olan yağmur yağışı ve ardından yüksek yerlerde ki kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı düştü. Hava sıcaklığının özellikle yüksek kesimlerde eksi 7 dereceye kadar düşünce, sular buz tuttu.
Yüksek tepe ve dağlardan akan kar suları donunca buz sarkıkları oluştu. Adıyaman merkeze bağlı Çamlıca
Köyünün dağlık kesiminin biz kısmını buz sarkıkları kapladı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:19 Kaynak: İHA
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