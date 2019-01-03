Son Dakika Haberleri: Buz Sarkıkları Tehlike Saçıyor

Buz Sarkıkları Tehlike Saçıyor

1 saat önce

Erzurum'un Oltu ilçesinde yağan kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıkları tehlike saçmaya başladı.

Buz Sarkıkları Tehlike Saçıyor, System.String[]
Erzurum'un Oltu ilçesinde yağan kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıkları tehlike saçmaya başladı.

İlçe merkezinde çatılardan sarkan buz sarkıklarının boyu 1,5 metreye ulaştı. Belediye ekipleri çatılardaki buz sarkıklarına yönelik bir çalışma yapmazken yayalar için tehlike oluşturdu.

Vatandaşlar, "Buz sarkıklarının bir an önce temizlenmesi lazım yoksa tehlikeli bir kişinin kafasına düşebilir" dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:57 Kaynak: İHA

Oltu, Erzurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki Projelerini Açıkladı İşte Emeklinin Alacağı Zamlı Maaşlar

Üniversite Öğrencisi Tarafından Öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'e Yapılan Müdahale Kamerada Emeklilerin Maaş Zammı Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 12:12:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buz Sarkıkları Tehlike Saçıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]