Buz Sarkıkları Tehlike Saçıyor
1 saat önce
Erzurum'un Oltu ilçesinde yağan kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıkları tehlike saçmaya başladı.
Erzurum
'un Oltu
ilçesinde yağan kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıkları tehlike saçmaya başladı.
İlçe merkezinde çatılardan sarkan buz sarkıklarının boyu 1,5 metreye ulaştı. Belediye ekipleri çatılardaki buz sarkıklarına yönelik bir çalışma yapmazken yayalar için tehlike oluşturdu.
Vatandaşlar, "Buz sarkıklarının bir an önce temizlenmesi lazım yoksa tehlikeli bir kişinin kafasına düşebilir" dedi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:57 Kaynak: İHA
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