Buz sarkıtları 3 metreye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Genel Buz sarkıtları 3 metreye ulaştı - Son Dakika

Buz sarkıtları 3 metreye ulaştı

6 saat önce

- Buz sarkıtları 3 metreye ulaştı Sivas'ta tarihi medreselerin oluklarında uzunluğu 3 metreye ulaşan buz sarkıtları oluştu Sivas'ta tarihi medreselerin oluklarında uzunluğu 3 metreye ulaşan buz sarkıtları oluştu.

Buz sarkıtları 3 metreye ulaştı, System.String[]

- Buz sarkıtları 3 metreye ulaştı

Sivas'ta tarihi medreselerin oluklarında uzunluğu 3 metreye ulaşan buz sarkıtları oluştu

SİVAS - Sivas'ta tarihi medreselerin oluklarında uzunluğu 3 metreye ulaşan buz sarkıtları oluştu.

Sivas'ta Bahar beklenirken geri dönen kış ilginç görüntüler oluşturdu. Yağan Mart karının ardından hava sıcaklığı -5 dereceye düştü. Binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Tarihi Kent Meydanında ki yaklaşık 800 yıllık Şifahiye Medresesinin yağmur oluklarında oluşan buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaştı. Tarihi paşa camisinin dış cephesinde oluşan buz sarkıtları da görülmeye değer görseller oluşturdu. Bunu fırsata dönüştürmek isteyenler bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi.

Sivas, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:37 Kaynak: İHA

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