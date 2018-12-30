Buz Sarkıtları Tehlike Oluşturuyor
1 saat önce
HAVA sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Kayseri'de oluşan buz sarkıtları tehlike saçıyor.
HAVA sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Kayseri
'de oluşan buz sarkıtları tehlike saçıyor. Kar
kalınlığının yüksek kesimlerde 110 santim, kent merkezinde ise 15 santimetreye ulaştığı Kayseri'de güneşli havayla birlikte eriyen karın etkisiyle buz sarkıtları oluştu. Özellikle köprülü kavşaklarda oluşan buz sarkıtları Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri tarafından kırılırken, mahalle aralarındaki binaların çatılarında da biriken kar tehlike yaşanmasına neden oldu.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:52 Kaynak: DHA
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