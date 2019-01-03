Buz Sarkıtları Tehlike Saçıyor
44 dakika önce
Buz sarkıtları tehlike saçıyorERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde yağan kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlike saçmaya başladı.
Buz sarkıtları tehlike saçıyor
ERZURUM - Erzurum
'un Oltu
ilçesinde yağan kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlike saçmaya başladı.
İlçe merkezinde çatılardan sarkan buz sarkıtlarının boyu 1,5 metreye ulaştı. Belediye ekipleri çatılardaki buz sarkıtlarına yönelik bir çalışma yapmazken yayalar için tehlike oluşturdu.
Vatandaşlar, "Buz sarkıtlarının bir an önce temizlenmesi lazım yoksa tehlikeli bir kişinin kafasına düşebilir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:20 Kaynak: İHA
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